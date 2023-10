Ravenna di scena sul campo sintetico del Lentigione, Gadda: "Dovremo adattarci in fretta al rimbalzo"

Giallorossi impegnati in trasferta in questo turno di campionato sul difficile sintetico dell’Immergas Arena di Sorbolo, dove il Lentigione disputa i propri incontri casalinghi. Oltre ad un campo dalle dimensioni ridotte e dal fondo sintetico gli uomini di Gadda dovranno giocarsela contro una squadra che nelle ultime stagioni ha dato vari dispiaceri al Ravenna, partendo dalla sconfitta nella finale playoff 21/22 e passando per le due sconfitte della scorsa stagione. I giallorossi hanno qualche conto sportivo in sospeso da regolare con i parmigiani e di certo scenderanno in campo con motivazioni alle stelle per invertire questo trend negativo negli scontri diretti.

Non ingannino i 5 punti in classifica del Lentigione, quella allenata da Paolo Beretti, è una squadra molto ostica che, come tutte le stagioni, vuole occupare stabilmente la parte sinistra della classifica. In una rosa che è stata ampiamente rinforzata rispetto allo scorso campionato i fari sono sempre puntati sulla certezza realizzativa di Alberto Formato. Il bomber carpigiano, alla terza stagione con il Lentigione, si è già issato in cima alla classifica dei cannonieri del girone con 5 reti in altrettante partite e rappresenterà il pericolo numero uno per Esposito e compagni. Viste le dimensioni del campo ed il livello delle due squadre si prospetta una partita di altissimo ritmo ed intensità, dove sarà fondamentale mantenere alta l’asticella dell’attenzione per tutti i 90 minuti anche tra chi subentrerà dalla panchina. Da questo punto di vista il tecnico giallorosso Gadda può dirsi soddisfatto, potendo preparare la trasferta in terra emiliana con tutta la rosa a disposizione ed avendo la possibilità di gestire le forze anche in ottica dell’impegno infrasettimanale di Coppa Italia quando i giallorossi affronteranno ad Abano Terme la Clodiense. Situazione disciplinare pulita per il Ravenna, il Lentigione invece dovrà rinunciare a Nappo, fermato per un turno dal giudice sportivo dopo il doppio giallo rimediato domenica contro il Carpi.

Per un Ravenna che al momento guida la classifica, guardando tutti dall’alto c’è un Massimo Gadda che riporta tutti con i piedi ben saldi per terra: “La classifica non cambia niente, dobbiamo esserne orgogliosi ma siamo consapevoli che dopo cinque partite ha poco significato. Domani affrontiamo una squadra consolidata, che ha dei giocatori pericolosi davanti, ha esperienza a centrocampo e dietro. E’ una squadra molto pericolosa. Ci aspetta una partita su un campo sintetico, non troppo grande, dovremo adattarci in fretta al rimbalzo, alla velocità del pallone e stare molto attenti.”