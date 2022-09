Sanpaimola-Comacchiese, Orecchia: "Ci teniamo a consolidare la nostra classifica"

Seconda gara consecutiva in casa per il Sanpaimola di mister Andrea Orecchia: domenica 25 settembre, alle ore 15,30 al “Buscaroli” di Conselice arriverà la Comacchiese, neopromossa in Eccellenza che, dopo 4 giornate, chiude la classifica con 1 punto in cascina grazie al pareggio dell’esordio in casa di Granamica. Per il resto solo sconfitte contro San Marino (0-1), Progresso (0-4) e Diegaro (1-3). Non sarà, in ogni caso, un match da sottovalutare per i giallorossoblu, alla ricerca del quinto risultato utile consecutivo di uno splendido avvio di campionato. Davanti ad un pubblico sempre molto presente e caloroso, Landini e compagni dovranno esprimersi al meglio per mettere in saccoccia il terzo successo stagionale, dopo quelli, in apertura, con Diegaro e Granamica.

Al momento, tra i ferraresi, a segno Ihab Eddine Neffati (2) e Lorenzo Tedeschi. Per i padroni di casa, avvio d’oro sotto porta per il reparto offensivo con Derjai (3), Bonavita (2), S.Alessandrini e Carbone (1). Il punto di vista di mister Andrea Orecchia: “Sicuramente giocheremo contro una squadra che ha incassato tre sconfitte, ma sono state tre sconfitte non meritate, quindi troveremo una Comacchiese arrabbiata. E con buoni valori tecnici individuali. Di conseguenza sarà una partita aperta. Noi ci teniamo a consolidare la nostra classifica e a continuare le prestazioni che abbiamo fatto precedentemente. Poi sappiamo benissimo che questo è un campionato, come ho ribadito anche in settimana ai ragazzi, in cui tutte le partite saranno da 1X2. Quindi, non ci dobbiamo far prendere da troppa euforia nei momenti positivi, come può essere sicuramente in questo momento, come non ci dobbiamo farci prendere da situazioni negative o di depressione in momenti in cui le cose gireranno male. Domenica credo che sarà una bella partita: giochiamo in casa, ci teniamo sicuramente a ripetere le prestazioni che abbiamo fatto finora, sia dal punto di vista morale che dell’intensità da parte di tutti i ragazzi”.