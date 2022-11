Trasferta a Pietracuta per la Del Duca, Pozzi: "Serve un atteggiamento diverso rispetto a sabato"

Una partita, quella giocata dalla Del Duca contro il Russi, che è stata purtroppo la fotocopia di altre gare precedenti. I biancazzurri, dopo la rete patita nei primi minuti per un errore difensivo, si sono trovati subito a scalare una montagna, oltretutto rimasti in dieci dopo appena 20 minuti. Altre ingenuità e la superiorità dell’avversario hanno fatto il resto, provocando la pesante sconfitta per 1-5.

Mercoledì la Del Duca Grama ritorna in campo, impegnata in trasferta alle 14,30 nella partita di recupero contro il Pietracuta, avversario che ha bisogno di punti per uscire dalle zone a rischio della graduatoria, così come l’undici di Enrico Pozzi. “Continuiamo a commettere ingenuità che paghiamo care – commenta il tecnico -. In questa categoria non dobbiamo sbagliare perché gli avversari non perdonano, soprattutto quelli più forti che hanno giocatori di livello. Peccato davvero per la sconfitta con il Russi in quanto ci tenevamo tutti a fare bene. Domani contro il Pietracuta dobbiamo giocare con maggiore attenzione, più concentrati, non dobbiamo più commettere le solite ingenuità perché certi errori alla fine pesano come macigni. Spero che i ragazzi scendano in campo con un atteggiamento diverso rispetto a sabato perché affrontiamo una gara importante e abbiamo assolutamente bisogno di punti”.