Valsanterno-Del Duca, Ragazzini: "Una partita maschia, il campionato sarà lungo e difficile"

Seconda di campionato e prima trasferta per la Del Duca Grama che sarà impegnata domenica alle 15,30 nel campo di Borgo Tossignano (Bologna) contro la Valsanterno. Nato nel 2009 dalla fusione tra il Casalfiumanese e il Borgo Tossignano, squadre che militavano entrambe in Seconda categoria, il club valligiano ha compiuto in undici anni la scalata all’Eccellenza e ora punta a qualcosa in più della semplice permanenza nella categoria. Un avversario quindi che scenderà in campo molto determinato a conquistare l’intera posta, scottato dal gol subito sette giorni fa all’89’ dal Tropical Coriano che ha sancito il pareggio in trasferta, spegnendo il sogno di vittoria.

La stessa voglia di riscatto animerà però anche i ragazzi di mister Emiliano Ragazzini, che dopo il debutto casalingo amaro, vogliono dimostrare la loro forza, mettendo a frutto l’intenso lavoro fatto negli allenamenti. “In settimana abbiamo lavorato bene – commenta il tecnico biancazzurro – I ragazzi sono sempre tutti a disposizione, si impegnano, arrivano concentrati e con tanta voglia di crescere tecnicamente e tatticamente. Domani sarà per noi un’ulteriore lezione in questo lungo e difficile percorso di campionato”.

La Valsanterno, allenata da Fabio Paterna, è una formazione costruita attorno a un gruppo di giocatori esperti della categoria (il portiere Sammarchi, i difensori Resta e Zaganelli, i centrocampisti Borini e Senese e l’attaccante Tumolo), che costituiscono l’ossatura della squadra, completata da ragazzi più giovani. “Un avversario che arriva da un pareggio fuori casa che gli va stretto, un gol preso a due minuti dalla fine – continua il mister – È una formazione quadrata, coriacea, difficile da scorticare. Sarà una partita maschia, proprio per questo noi ci siamo allenati sull’intensità, sul ritmo e sul possesso palla”.