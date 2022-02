Ravenna a caccia del primo posto, al Benelli arriva il Fanfulla. "Abbiamo alcuni assi nella manica"

Dopo un'intera settimana a disposizione per preparare la partita, cosa abbastanza rara ultimamente, il Ravenna si approccia alla sfida del Benelli contro il Fanfulla. I bianconeri di Lodi sono guidati nelle ultime partite da Emiliano Bonazzoli, ex centravanti di buon livello, che ha raccolto l’eredità di Omar Nordi invertendo un pericoloso andamento che stava facendo avvicinare la zona pericolante della classifica. Con Bonazzoli il Fanfulla si è riportato al 10° posto, infilando una serie di 4 vittorie consecutive ed arrivando quindi al Benelli decisamente in fiducia.

Dall’altra parte i giallorossi, allenati dal lodigiano DOC Andrea Dossena, che proprio in casa hanno stabilito il proprio fortino. Tra le mura amiche, infatti, il Ravenna può contare sull’incredibile score di 11 vittorie ed un pareggio. L’obiettivo è chiaro: allungare il più possibile la serie positiva. Il lavoro settimanale è andato avanti regolarmente e, dopo il giorno extra di riposo concesso alla squadra, i giallorossi sono tornati a spingere sull'acceleratore nelle sedute di Glorie per riprendere lo smalto perduto nelle ultime uscite. Per la partita di domenica rientrerà regolarmente tra i convocati Haruna dopo la squalifica e sarà a disposizione anche Prati. Il giovane regista ravennate ha infatti recuperato dal dolore al flessore e si candida per una maglia. Unici assenti Calì (un turno di squalifica) e Crocchianti, le cui condizioni sono in netto miglioramento e presto potrebbe tornare ad allenarsi con i compagni. La gara in questione inizierà con 5 minuti di ritardo, una disposizione della FIGC relativa a tutte le partite che si disputeranno nel weekend per sensibilizzare appassionati e tifosi sul rispetto della vita umana e sulla necessità di trovare una soluzione diplomatica alla crisi in Ucraina.

I convocati

PORTIERI: Botti, Menegatti

DIFENSORI: Antonini Lui, Ercolani, Grazioli, Haruna, Nagy, Polvani, Vittori

CENTROCAMPISTI: Angelini, D'Orsi, Lussignoli, Prati, Spinosa

ATTACCANTI: Belli, Campagna, Guidone, Mendicino, Podestà, Saporetti

Le parole di Dossena alla vigilia: “Ultimamente abbiamo forse accusato un po’ la fatica. Sono contento di avere lavorato con una settimana a disposizione e da giovedì sto vedendo i ragazzi veramente brillanti e con la gamba giusta. Voglio che mantengano quel ritmo per 90 minuti e sappiamo che quando lo facciamo soprattutto negli ultimi 20 minuti andiamo il doppio dell’avversario. Il Fanfulla è intervenuto bene sul mercato ed è una squadra in salute ma noi abbiamo alcuni assi nella manica da giocarci, dovremo essere bravi e concentrati.”