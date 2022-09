A Terni cominicia il campionato del Ravenna Women, Ricci: "Trasferta molto impegnativa"

Comincia in casa della quotata Ternana il campionato del Ravenna Women, in serie B femminile. “Finalmente è arrivata la prima giornata di campionato. Dopo 7 settimane di preparazione, è arrivato il momento in cui contano i punti. Siamo pronte" attacca alla vigilia della gara il tecnico giallorosso Massimo Ricci. Sull'avversario, così l'allenatore: "Abbiamo una trasferta molto impegnativa con la squadra che molti indicano come una delle favorite alla vittoria del campionato, la Ternana. Hanno un Mister che vanta molte partite in diversi campionati di prime squadre femminili e una rosa con un mix di giocatrici anziane con una bella carriera e giovani di rosee prospettive".

Il Ravenna Women è pronto alla sfida e al nuovo campionato di B: "Noi andiamo a Terni con la consapevolezza di esserci preparate bene per fare la nostra partita - ne è certo Ricci -. La verità poi la conosceremo a fine gara. La nostra squadra è giovane e questo è un plus per quanto riguarda la freschezza e la spensieratezza con cui si possono affrontare i novanta minuti della domenica (del sabato in questo caso). Sappiamo che il nostro percorso necessita di umiltà, entusiasmo e di una forte unità di intenti. Siamo molto curiosi di misurarci con questo campionato".