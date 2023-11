La capolista Ravenna ospite della vicina Sammaurese, Gadda: "Ci affronteranno a viso aperto"

Riconquistata la vetta con una sontuosa prestazione contro il Carpi, i giallorossi si apprestano ad affrontare il derby romagnolo contro la Sammaurese al Macrelli di San Mauro Pascoli, una trasferta non lontana ma ricca di insidie. La squadra allenata dall’ex Napoli Taccola è infatti al momento quella con la migliore produzione offensiva del girone, riuscendo ad andare in rete in ben 20 occasioni (miglior attacco) con 11 giocatori diversi. In particolare il Macrelli è un fortino dove la sconfitta manca da aprile ed in questa stagione ha già fruttato 11 punti ai giallorossi.

I giocatori di maggior spessore della rosa a disposizione di Taccola sono il capitano Campagna già autore di 4 reti, la punta Pacchioni con 5, ma in generale si può parlare di una rosa composta da giovani di ottima prospettiva già con un’ottima confidenza con la categoria, ed i risultati lo stanno dimostrando. Nelle file della Sammaurese anche tre ragazzi che nel settore giovanile hanno indossato la maglia giallorossa ravennate, i difensori Scatozza e Bolognesi e di Maltoni che nato difensore si è trasformato in un giocatore offensivo, ben 7 le reti segnate nella passata stagione. Quello del Macrelli è sempre stato un campo ricco di insidie per il Ravenna che, arrivando da capolista, riceverà ancora più attenzioni di quante già non ne riservasse il blasone, inutile dire come, ancor di più domani, serva replicare se non implementare la prestazione offerta in casa con il Carpi per potere continuare a sognare. Il fattore ambientale potrà essere determinante ed al riguardo la prossimità della trasferta porterà un elevato numero di tifosi giallorossi al seguito pronti a sostenere Rrapaj e compagni.

Per la gara di domenica Gadda dovrà far fronte a qualche naturale acciacco, qualche piccolo acciacco per Magnani ed Esposito che però risultano però regolarmente convocati a differenza di Pavesi alle prese con una noia al flessore che lo terrà fuori dai giochi e verrà rivalutata ad inizio settimana prossima. Pronto a riprendere il posto nell’undici iniziale uno scalpitante Nappello, pienamente ristabilito. Le parole di mister Gadda alla vigilia: "Quello di San Mauro è sempre stato un campo ostico per tradizione, la Sammaurese è una bella realtà di questo campionato, squadra molto giovane ma con un grande rendimento soprattutto casalingo. Credo che ci affronteranno a viso aperto, i numeri lo dimostrano dato che segnano molti gol, quindi mi attendo due squadre che faranno il meglio per vincere senza speculazioni sul risultato".