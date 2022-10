Sanpaimola, mister Orecchia sul Bentivoglio: "Sicuramente verrà a crearci delle problematiche"

Dopo l’occasione sciupata nello scontro diretto ad alta quota in casa del Russi, il Sanpaimola mercoledì sera torna sul campo amico di Conselice per affrontare il Bentivoglio per la 9^ giornata di andata, nel turno infrasettimanale. I bolognesi arrivano dal bel successo 1-0 ai danni del Diegaro, la seconda vittoria in stagione, dopo il 3-2 rifilato al Castenaso alla 4^ giornata. Per il resto 2 pareggi e 4 sconfitte. In attacco da segnalare il bomber di squadra Andrea Sansonetti, 18enne ambidestro a quota 3 reti, dietro di lui per il Bentivoglio Tommasi Grimandi, classe 2003, a quota 2 (con 1 rigore realizzato). Squadra giovane con ambizioni rivolte al futuro, ma che vuole lasciare un segno anche nella stagione in corso, dopo la promozione conquistata nel campionato 2021/2022 in Promozione, girone D.

D’altra parte il Sanpaimola vuole sfruttare l’onda degli 8 risultati utili consecutivi ottenuti in questo avvio di stagione ed il 3° posto, anche se in coabitazione. Mister Andrea Orecchia, al rientro in panchina dopo il turno di stop per la squalifica, inquadra così Sanpaimola-Bentivoglio: “Il prossimo avversario è in salute perché prima ha pareggiato con il Progresso, quindi ha vinto una partita importante con Diegaro. E’ una squadra con diversi giocatori esperti in rosa che è partita da neopromossa con alcune difficoltà, ma che ultimamente sta trovando la propria identità. Quindi è una squadra che sicuramente verrà a crearci delle problematiche: noi cambieremo molto rispetto alle partite che abbiamo giocato, perché voglio vedere giocatori freschi e giocatori che riescono a mantenere un'intensità alta per tutti i 90 minuti. Quindi giocando queste partite ravvicinate dobbiamo sfruttare questa possibilità”. Palla al centro alle ore 20,30.