Eccellenza, il Sanpaimola da vicecapolista ospita la neopromossa Pietracuta

Da secondo della classe, il Sanpaimola tornerà sul campo amico domenica 9 ottobre alle ore 15,30 per sfidare il Pietracuta, formazione neopromossa dopo un’avvincente sfida nel campionato di Promozione 2021/22 contro Torconca Cattolica e Misano. La squadra che ha sede a San Leo (Rimini) si presenta come possibile outsider nel campionato in corso anche se, finora, ha conquistato solo 1 vittoria contro S.Agostino in trasferta all’esordio (4-2), 1 pareggio (0-0 a casa del Granamica) e 4 sconfitte contro Diegaro, Progresso, Castenaso e San Marino.

I riminesi hanno tra le principali bocche da fuoco Gianni Fratti che da una decina d’anni milita in maglia azzurra-granata fin dai tempi della 1^ categoria, quindi in Promozione: attualmente è il miglior realizzatore della squadra con 4 gol (2 su rigore). Quindi, al momento, il Pietracuta non è uno spauracchio per il Sanpaimola che, d’altra parte, non può permettersi di giocare senza ritmo e determinazione, perché, per mantenere un posto in vetta alla classifica è necessario giocare al 100% ad ogni allacciata di scarpe.

Mister Andrea Orecchia ha saputo instillare nella squadra i suoi principali valori che finora hanno portato in dote 14 punti con 4 vittorie e 2 pareggi. La battaglia di Classe, recuperata e vinta 2-1 nel finale di match, ha elevato il livello del Sanpaimola che sta mantenendo aperta la striscia di risultati utili avviata ad inizio stagione. Palla al centro alle ore 15,30.