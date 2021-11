Il Sanpaimola vuole allungare la striscia positiva, ma c'è l'ostacolo Victor San Marino

Secondo turno casalingo consecutivo per il Sanpaimola che, dopo il successo sul Cotignola, ospiterà domenica 21 novembre alle 14,30 il Victor San Marino. Era il 17 ottobre, era il 26’ del primo tempo di Sanpaimola-Russi, quando bomber Federico Bonavita segnava il gol vittoria (1-0) sul temuto Russi. Da quel momento, solo gioie per i ragazzi di mister Marco Tinti: 0-0 a Forlì contro il Cava Ronco (attuale terza forza del girone), 3-1 casalingo sul Diegaro, 2-1 a S.Pietro in Vincoli e 2-1 sul Cotignola nell’ultimo turno di campionato. Una lunga striscia felice per i giallorossoblu che, al contempo, sono risaliti a metà classifica a quota 14 punti, a sole 3 lunghezze di distanza da quel Victor San Marino che domenica 21 novembre salirà allo stadio “Buscaroli” per l’11° turno.

Sarà battaglia vera, perchè anche gli “esteri” di mister Gianni D’Amore arrivano da un periodo di 4 risultati utili consecutivi con, a ritroso, la vittoria 4-2 su S.Pietro in Vincoli, il pareggio 1-1 in casa della capolista (fino a quel momento, sempre vittoriosa) Fya Riccione, il risicato 1-0 al Cotignola e lo 0-0 a Coriano. Ultimo stop, in casa, contro la rivelazione Cava Ronco (0-2). San Marino ha “mandato” in gol diversi calciatori, con gli attuali topscorer fermi a 2 reti personali, ovvero Leonardo Albonetti e Matteo Prandelli (1 rig). Per i padroni di casa, invece, sono Federico Bonavita e Jacopo Pagani a guidare la classifica “interna” dei goleador, a quota 4.