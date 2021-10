Ravenna calcio, Trovato si presenta: "Vari progetti in cantiere, stiamo ragionando su tante cose"

Nel pomeriggio di lunedì è stato presentato Julio Trovato, nuovo responsabile delle relazioni esterne del Ravenna FC, il benvenuto è stato dato dal presidente Brunelli: “Siamo entusiasti di potere presentare l’avvio della collaborazione con Julio Trovato e siamo molto contenti di potere accogliere con noi una figura professionale di questo livello. Nell’ottica di volere migliorare la professionalità della società nel suo complesso cercavamo una figura come la sua che ci permettesse di fare un salto di qualità nella gestione dei rapporti che si possono considerare “esterni” alla attività prettamente calcistica".

Brunelli entra poi nel dettaglio di quello che sarà il compito di Trovato: "Julio è un professionista in grado di generare della progettualità di questo tipo. Dobbiamo sviluppare delle iniziative legate al settore giovanile, ma non solo, abbiamo bisogno di avere delle relazioni esterne che vadano a toccare i rapporti con gli sponsor, con i media, con le istituzioni. Il suo aiuto sarà fondamentale per esternare tutto ciò che è extra tecnico ma legato al nostro progetto sportivo. L’arrivo di Julio è un sintomo del fatto che si sta andando verso un consolidamento importante della società a livello di struttura organizzativa.”

Le prime parole Julio Trovato all’avvio di una nuova avventura a tinte giallorosse: ”Ringrazio il Presidente ed il Direttore generale per l’interesse dimostrato nei miei confronti. È abbastanza normale che ci si relazioni tra mondi sportivi diversi come disciplina, ma molto simili dal punto di vista delle dinamiche. In questi anni a Ravenna ho avuto modo di conoscere Ravenna FC e quando c’è stata la possibilità di collaborare ho accettato con piacere, sperando di potere aiutare con la mia professionalità e la mia esperienza ad una realtà sportiva di una città di cui sono innamorato. Abbiamo vari progetti in cantiere, stiamo ragionando su tante cose. In questo momento è come se fossimo in ritiro per conoscerci meglio e per sviluppare queste attività su cui stiamo già lavorando.”