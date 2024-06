Il presidente Grandu saluta la Del Duca Grama: dopo la fusione nasce il progetto Cervia United

"È stato motivo di orgoglio, in questi cinque anni, aver rivestito il ruolo di presidente di una società sportiva importante come Del Duca Grama e aver coordinato un gruppo dirigente che ha dimostrato in ogni occasione tanta passione e disponibilità nell’ambito calcistico e la forza del volontariato ha fatto la differenza". Queste le parole di Gianni Grandu che saluta così la "sua" Del Duca Grama dopo la fusione che ha dato vita alla nuova società Cervia United. Grandu, recentemente nominato vicesindaco di Cervia, ricorda gli anni alla guida della Del Duca Grama: "Al mio arrivo la società non aveva un impianto sportivo per poter svolgere il campionato, così partimmo subito con la partecipazione al bando per l’assegnazione dello stadio “Sbrighi” di Castiglione di Ravenna, ottenendo la gestione fino al 2026. In quel campo abbiamo disputato i campionati di Eccellenza ed ultimo di Promozione".

"Tutti insieme abbiamo affrontato periodi difficili come quello relativo al Covid, ma non abbiamo mai mollato e siamo stati fra le 13 squadre a livello regionale che hanno disputato, con tutte le sicurezze, il campionato in Eccellenza - continua l'ex presidente - Sono stati anni durante i quali abbiamo sempre riconosciuto un ruolo di primo piano alla nostra comunità, creando momenti di aggregazione, attraverso iniziative rivolte in particolare ai giovani, superando difficoltà e mettendo a disposizione risorse umane ed economiche che ci hanno permesso di raggiungere risultati straordinari. Purtroppo in quest’ultimo campionato abbiamo schierato oltre la Promozione, solo la squadra Juniores, che si impegnata e ha costruito un bel gruppo, ma l’auspicio è quello di ritornare ad avere una Scuola Calcio creando un ampio settore giovanile in grado di dare risposte alla comunità".

A conclusione di questi cinque anni con la Del Duca Grama, ora Grandu guarda avanti al nuovo progetto del Cervia United, che avrà come presidente Ughetto Cangini, già vicepresidente, amministratore e tesoriere della Del Duca Grama. "Il mio augurio alla nuova società cervese, chiamata a realizzare un grande progetto sportivo, pur con tutte le difficoltà imposte dalle stringenti normative federali, è di raggiungere i migliori traguardi per la nostra comunità cervese. Sicuramente ha le carte e la credibilità necessarie per portare avanti idee e progetti che daranno ulteriore sviluppo in una società che lascio “sana” sotto tutti i punti di vista sia economici che di gestione e di un grande gruppo dirigente", conclude l'ex presidente Grandu.