Eccellenza, Sanpaimola che vuole prolungare la striscia di risultati utili contro la Savignanese

Squadra in casa Sanpaimola

Dopo la farsa di Alfonsine (partita vinta a tavolino perchè i padroni di casa non si sono presentati al campo), il Sanpaimola torna in campo davvero contro la Savignanese, domenica 5 dicembre alle ore 14,30. La squadra di mister Marco Tinti sta vivendo un ottimo momento fisico e, soprattutto, dal punto di vista dei risultati, avendo infilato una striscia positiva che dura da 7 turni (5 vittorie, 2 pareggi), ovvero dal lontano 17 ottobre con la vittoria casalinga contro Russi. E non intende, di certo, fermarsi ora, all’ultimo turno del girone di andata.

Il campionato della Savignanese si è snodato, finora, in maniera piuttosto inusuale, con vari “strappi”, ovvero con diverse strisce positive che si son alternate ad altre negative. Dopo la sconfitta all’esordio contro Classe, la squadra di mister Davide Montanari ha infilato 3 vittorie consecutive contro Alfonsine, Coriano, Del Duca ed un pareggio a reti inviolate a Russi, proponendosi nelle alte vette della classifica. Poi, però, un momento di crisi con 5 sconfitte filate contro Riccione, Diegaro, Valsanterno, Cava Ronco e S.Pietro in Vincoli, intervallate solamente dal successo esterno a Cotignola (1-0). Nell’ultimo turno, infine, il successo 1-0 su S.Marino che rilancia i gialloblu che, ora, inseguono il trio Sanpaimola, Diegaro e S.Marino e, un passo sotto, Classe.