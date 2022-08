Test con la Primavera del Rimini per la Del Duca. Ragazzini: "Servirà l'abnegazione di una partita vera"

Primo test stagionale martedì pomeriggio per la Del Duca Grama che allo “Sbrighi”, dì Castiglione di Ravenna, con inizio alle 17, affronterà la formazione Primavera del Rimini. Sarà l’occasione per il tecnico Emiliano Ragazzini di vedere i suoi ragazzi in campo per 90 minuti dopo due settimane di allenamento, in maniera da valutarne la condizione fisica e provare i primi schemi di gioco.

Un avversario giovane per una squadra giovane come la Del Duca, in attesa di incrociare le lame con squadre di maggiore caratura come il Ravenna e il Forlí, che militano in serie D. Un percorso di crescita in vista dell’inizio del campionato di Eccellenza, previsto per il prossimo 28 agosto. “Gli allenamenti vanno bene - commenta mister Ragazzini - i ragazzi non si tirano indietro, impegno e voglia di imparare non mancano mai. Iniziano anche a comprendere cosa venga loro chiesto e come vogliamo giocare. Siamo curiosi di confrontarci per la prima volta con un avversario sul campo, un test che servirà per vedere e valutare i punti sui quali sarà necessario lavorare nell'immediato per crescere". "Mi aspetto come sempre la volontà di mettere in pratica quello su cui stiamo lavorando - continua Ragazzini - e mi aspetto un principio di ordine di squadra. Servirà l'abnegazione di una partita vera, proprio per tirare fuori pregi e difetti così da avere un quadro chiaro della condizione tecnico, tattica ed atletica che abbiamo al momento per sapere cosa dobbiamo fare per arrivare a ciò che vogliamo essere”.