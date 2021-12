Comincia il girone di ritorno, Sanpaimola a Conselice contro il Del Duca

Il girone C del campionato di Eccellenza è giunto al giro di boa: il Sanpaimola, dopo lo scivolone interno con la Savignanese è sceso all’ottava posizione, ma è ancora in piena corsa per il podio, lontano appena 6 punti. Sempre prestando attenzione alle retrovie dove stanno risalendo Cotignola e S.Pietro in Vincoli. Primo passo del girone di ritorno per i giallorossoblu è la sfida interna a Conselice contro il Calcio Del Duca Grama, formazione che insegue a 2 lunghezze in classifica e contro cui, all’esordio in campionato, i ragazzi di mister Tinti impattarono 2-2. Il girone di andata della squadra di Castiglione di Cervia è stato un “sali-scendi” di risultati, con un’alternanza di buone prestazioni e scivoloni negli scontri diretti.

Dopo 6 punti nelle prime 6 giornate i ragazzi di mister Cassani hanno calato il rendimento, incappando in 4 sconfitte, compresa l’ultima di andata in casa del Cava Ronco (0-2). Capocannoniere dei biancoazzurri è il 19enne attaccante Nicholas Marra, alla prima esperienza senior in carriera, dopo la cavalcata nelle giovanili nazionali del Ravenna; per lui 6 reti finora. Lo insegue a quota 3 reti Pietro Protino, classe 1999, già da anni sui campi di serie C (Rimini), D (Imolese e Cattolica) ed Eccellenza (Riccione e Cattolica). Fischio d’inizio alle ore 14,30. Questo è il link della diretta streaming della partita Sanpaimola-Del Duca Grama: https://youtu.be/EcqM7Y9DTQY.