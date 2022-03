Calcio femminile, prima vittoria del 2022 per il Ravenna contro il Palermo

Prima vittoria in questo 2022 per il Ravenna Women, che contro il Palermo raccoglie tre punti preziosissimi per questa stagione. Vittoria fondamentale che doveva essere ben più larga. Le giallorosse creano almeno 6 palle goal di fronte al portiere rosanero. Un primo tempo fatto di imprecisioni che vede le romagnole molto tese non riuscendo ad esprimersi. Ma è proprio al 45’, su un calcio d'angolo battuto da Gianesin che Benedetti, migliore in campo, sigla l’1-0 importantissimo per la partita e per il morale.

Con le giallorosse in vantaggio, il secondo tempo è tutta un'altra storia con una raffica di palle da goal. Ecco prima Di Stefano liberata da Cimatti, a cui segue una nuova occasione con Burbassi lanciata da Gianesin ed una nuova opportunità con Cimatti in versione rifinitore che imbecca Burbassi sfortunata nella stoccata finale. Ancora un brivido con Benedetti, che in azione solitaria tira fuori di pochissimo. La partita è dura, fisica, il Palermo non demorde e nel recupero di 5+3 minuti su un rimpallo, addirittura sfiora il pareggio. Questa volta sarebbe stato davvero troppo per un Ravenna quasi impeccabile. Un ottimo viatico per continuare a lottare nelle prossime partite.

Tabellino

Ravenna - Palermo: 1 - 0

Stadio Massimo Soprani - San Zaccaria (RA)

Reti: 45’ pt Benedetti (R)

RAVENNA WOMEN F.C.

Serafino, Greppi, Cimatti (25’ st Barbaresi), Ligi, Capucci, Distefano (16’ st Burbassi), Gianesin (37’ st Poli), Morucci, Giovagnoli, Raggi, Benedetti A disposizione: Tanzini, Baruffaldi, Vicenzi All. Massimo Ricci.

A.S.D. PALERMO

Barraza, Zito, Piro (16’ st Cusma Piccione), Dragotto, Viscuso I., Pipitone, Viscuso S., Collova, Licari (1’ st Impellitteri, 47’ st Minciullo), Lazzara, Coco (37’ st Tarantino) A disposizione: Sorce, Talluto All. Antonella Licciardi.

Ammonite: Zito (P)