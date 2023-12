Promozione, Albonetti è un nuovo difensore del Faenza

Si definisce l’organico del Faenza Calcio, in lotta al vertice del campionato di Promozione girone D, che accoglie un nuovo giocatore. Si tratta di Matteo Albonetti, difensore 33 enne. Nato il 17 novembre 1990 a Lugo dove risiede, Albonetti è un giocatore esperto e di categoria, abile come esterno, dove può sfruttare la sua facilità di corsa, ma anche come centrale. Mancino naturale, è dotato di buona tecnica e visione di gioco, e sa impostare dalle retrovie. Albonetti arriva dal Placci Bubano Mordano che milita nel girone C del campionato di Promozione. In precedenza ha giocato nella Comacchiese, conquistando il passaggio in Eccellenza due anni fa, e prima ancora nello Sparta Castel Bolognese, nell’Argentana, nel Massa Lombarda e nel Baracca Lugo a inizio carriera.

“Arrivo con grande entusiasmo – dichiara Albonetti - e felice di poter dare il mio contributo alla squadra che è espressione di una società di grande blasone e storia importante. Ritrovo dopo tanti anni Luca Gabrielli che fu mio compagno di squadra a Massa Lombarda e conosco, per averli incontrati sul campo, diversi altri giocatori”. Matteo Albonetti si aggiunge all’altro nuovo arrivato, il portiere Riccardo Ruffilli che ha debuttato a Misano. Due entrate, altrettante uscite per il Faenza Calcio che saluta il portiere Riccardo Ravagli (72 presenze in biancoazzurro in quattro stagioni e capitano della squadra Juniores che vinse il titolo regionale nel 2019) che va al Cotignola, avversario nel girone D del campionato di Promozione, e il difensore esterno Ersjon Shermadhi diciannovenne passato alla Virtus Faenza in Prima Categoria.