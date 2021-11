Promozione, Cervia sconfitto di misura dal Reno

Un ko che sa di amarezza per un Cervia che crea tanto, ma in una delle poche occasioni create dagli avversari incassa il gol e cede la posta in palio. Sul campo del Reno i gialloblù cedono di misura per una rete siglata da Ricci Maccarini nella ripresa.

Al 2? Ramiro Lago ci prova, ma il suo tiro è alto di poco. Poi ci prova Mancini che sfiora l'incrocio. Nel finale di primo tempo ottimo intervento di Primitivi che anticipa Dall'Agata pronto a concludere. Al 48? Lago in rovesciata, ma palla sulla traversa. Si prova a far vedere anche il Reno, ma Mancini in contropiede spreca davanti al portiere. Al 61? Reno avanti con Ricci Maccarini che entra in area e batte Calderoni con un potente diagonale. Il Cervia non ci sta e tenta con Lago e anche con il sempre eterno Matteo Bondi, ma la palla non ne vuole sapere di entrare.

Tabellino

Reno-Cervia 1-0

RENO: Casadei, Ricci Maccarini, Giorgini, Buonavoglia, Bolognesi, Baldi, Montemaggi, Frati, Dall'Agata, Innocenti, Rechichi A disp: Bonazza, Zennaro, Francisconi, Rossi, Mengozzi, Biancoli, Bandini, Selva, Acunzo All Ragazzini

CERVIA: Calderoni, Acquafredda, Ndoka, Merloni, Krastev, Muccioli, Meoni, Lago, Primitivi, Vitali, Mancini A disp: Braggion, Ilboudo, Buzi, Brunetti, Di Gilio, Calandra, Novelli, Corzani, Bondi All Bonacci

Marcatori: 61? Ricci Maccarini

Ammoniti: Ricci Maccarini, Primitivi, Merloni