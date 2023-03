Promozione, poche emozioni e nessuna rete tra Faenza e Cotignola

Un pomeriggio grigio, in linea con il meteo. Tra Faenza e Cotignola è venuto fuori un match con poche fiammate, opposto rispetto a quello vibrante dell?andata e l?inevitabile 0-0 finale. A fare la partita, nei primi minuti, è stato il Cotignola, più affamato di punti. I gialloblù ospiti hanno cercato di perforare la retroguardia manfreda attraverso veloci incursioni, trovando però attento il giovane portiere Luce che ha sfoggiato sicurezza in un paio di uscite, e poi soprattutto sventando di piede un diagonale di Sona. Il Faenza ha replicato con un tiro di Albonetti, subentrato ben presto all?infortunato Venturelli, e poi con Missiroli neutralizzato in area in mischia. Botta e risposta poco dopo. Per il Cotignola avanza Orlando dopo un brillante anticipo e porge al momento giusto a Mengozzi il pallone, ma il tiro in diagonale della punta si perde di poco a lato. Il Faenza costruisce la più chiara occasione da gol grazie a Giacomo Lanzoni che in velocità va via e appena entrato nei 16 metri evita l?avversario e spara a rete, ma Casadei è bravo a respingere la bordata del manfredo. Allo scadere del primo tempo su tiro piazzato dalla sinistra, l?ex Fabbi calcia un pallone insidioso che passa davanti alla porta senza che nessun compagno trovi la deviazione vincente.

Nella ripresa, le occasioni degne di nota sono ancora di meno. Al 4? è reattivo Casadei a uscire e respingere di pugno su calcio d?angolo, poi un minuto dopo su sponda di Missiroli è Betti tirare, ma il pallone esce di un soffio a lato. Il Faenza segna in realtà quando su cross dalla sinistra conseguente a calcio piazzato Bertoni interviene con prontezza, ma l?arbitro annulla per fuorigioco apparso in effetti tale. L?ultima conclusione verso la porta del Cotignola è di Ambrogetti che spedisce però alto sopra la traversa. Negli ultimi minuti le due squadre pensano soprattutto a non scoprirsi e a guadagnare un punto prezioso: per il Faenza utile a spezzare la serie di sconfitte consecutive, mentre il Cotignola aggiunge qualcosa in classifica nella lotta salvezza. Ora l?obiettivo per i manfredi è di proseguire match di domenica 26 marzo (ore 15.30) sul campo della Portuense Etrusca che è in posizione tranquilla e senza più nulla da chiedere al campionato.

Tabellino

Faenza: Ravagli, Venturelli (9?pt Albonetti), F. Lanzoni, Bertoni, Navarro, Gabrielli, Tuzio, Betti, Missiroli, G. Lanzoni, Savorani (13?st Ambrogetti). In panchina: Focaccia, De Marco, Karaj, Ceroni, Errani, P. Lanzoni, Bagnolini All. Folli

Cotignola: Casadei, Leonardi (46?st Pattuelli), Cornacchione, Pirozzi, Orlando, Martino, Fiorillo, Bandini (23? st Guantiero), A. Mengozzi (34?st Scoglio), Fabbi (26? st Cangini), Sona. In panchina: Savini, Donati, Rustichelli, Rahimi, Paganelli. All. Mosconi

Arbitro: Gardenghi di Imola; assistenti: Felicioni e Scarantino di Forlì

Ammoniti: Bertoni, G. Lanzoni; Fabbi, Martino, Cornacchione.

Angoli: 3-1

Recupero: 1?- 5?