Calcio, Lorenzo Cortesi del Ravenna convocato in Rappresentativa

Dopo i raduni territoriali, la Rappresentativa LND Under 17 è pronta per il primo stage nazionale in programma dal 20 al 22 Febbraio al Centro Sportivo “G.B Fabbri” di Ferrara. Nel gruppo dei convocati dal selezionatore Calogero Sanfratello, figura anche Lorenzo Cortesi, difensore centrale della Juniores del Ravenna che, dopo il raduno svolto a gennaio, proseguirà in questo percorso che riempie di soddisfazione la società e premia, oltre al lavoro ed alla dedizione del ragazzo, il lavoro svolto dalla RFC Academy. Sarà per il classe 2006 un’ottima opportunità per mettersi in mostra e confrontarsi con alcune delle migliori promesse della serie D. Questo programma di allenamenti: il 20 febbraio alle ore 16.30, il 21 febbraio doppia seduta alle 10 e alle 16.30. Il raduno si concluderà mercoledì con una gara amichevole contro i pari età della SPAL