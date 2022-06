Calcio, colpo Rivi per l'attacco del Ravenna. E D'Orsi resta in giallorosso

Il Ravenna annuncia di avere trovato l’accordo per il passaggio in giallorosso di Luca Rivi, attaccante classe ‘94. Punta moderna che ama dialogare con i compagni e dal buon fiuto per la rete, Rivi cresce nel settore giovanile del San Marino con il quale esordisce in serie C2 a soli 16 anni, proprio con la maglia del Titano vincerà il campionato successivo conquistando la C1. Dopo un passaggio nella primavera del Padova ha vissuto le esperienze più significative con le maglie di Mantova, Fermana, Legnago, Mestre e Trento. Nella passata stagione con la Luparense, la stagione più prolifica della carriera con 19 reti in 31 presenze.

Sempre nella giornata di martedì il club giallorosso comunica di aver raggiunto l’accordo per la permanenza in giallorosso anche nella prossima stagione di Francesco D’Orsi. Arrivato a dicembre dal Prato, il centrocampista ha dimostrato di potere ricoprire più ruoli nello scacchiere giallorosso, diventando un punto fermo della squadra. Nella stagione 21-22 sono state 24 le presenze nel Ravenna con 3 marcature e 3 assist.

Le parole di D’Orsi alla riconferma: “Ho ricevuto offerte importanti però alla fine è prevalso il Ravenna, perché mi sono trovato sempre bene. Ho trovato un ambiente che crede in me, che ha un progetto chiaro, come dimostrato anche dalle conferme di alcuni compagni della scorsa stagione, e che intende fare le cose nel migliore dei modi. Ho già parlato con mister Serpini e non vedo l’ora di iniziare a lavorare per raggiungere i nostri obbiettivi”.