Ravenna fermato sul pari dall'Aglianese, il Rimini si allontana

Dopo la lunghissima striscia di successi, il Ravenna viene fermato al Benelli dalll'Aglianese. Finisce 2-2 il match, coi padroni di casa che riescono a recuperare il doppio svantaggio nel giro di 3' nella ripresa. Sconfitta evitata, ma la contemporanea vittoria del Rimini (2-0 a Correggio) aumenta lo svantaggio dalla vetta della classifica che ora è di 5 punti.

Al 13' a sorpresa si portano in vantaggio gli ospiti: Nieri si avventa su un pallone vagante in area e batte Menegatti. I padroni di casa si riversano in avanti per trovare il pari e ci vanno vicino due volte con Guidone di testa e Campagna che centra un palo clamoroso al 40'. Il Ravenna cerca disperatamente il gol del pari, ma l'Aglianese punisce in contropiede al 69' ancora con Nieri. Giallorossi che non si abbattono e al 73' accorciano le distanze con D'Orsi, abile a sfruttare un suggerimento di Calì battendo il portiere con un tocco morbido. 3' dopo è 2-2 con Prati, che risolve un'azione battente del Ravenna. Nel finale il Ravenna non riesce a trovare una vittoria che sarebbe stata epica, e deve accontentarsi di un punto. Giallorossi ancora in campo il 27 marzo in quel di Prato.