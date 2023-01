Calcio, Ravenna rimontato due volte: con l'Aglianese è pareggio

Un punto a testa nella sfida infrasettimanale tra Ravenna e Aglianese. I giallorossi mancano la terza vittoria consecutiva facendosi rimontare due volte dai toscani e restando quindi fuori dalla zona playoff di un punto, in settima posizione. Già al secondo minuto i padroni di casa passano in vantaggio grazie a capitan Guidone, abile a sfruttare una disattenzione della retroguardia ospite. A firmare il momentaneo pareggio è De Sagastizabal di testa su cross da punizione di Mattiolo. Al 44' ancora Guidone gonfia la rete segnando un rigore da lui stesso procurato. Nella ripresa i romagnoli vengono raggiunti da Mariani, che sfrutta il cross di Veneroso per battere Venturini. Domenica per il Ravenna c'è la trasferta contro il Fanfulla.