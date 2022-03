Vittoria di misura del Ravenna con l'Alcione, decide il solito Saporetti

Vittoria di misura al Benelli per il Ravenna contro l'Alcione. Decide la gara al 23' il solito Saporetti (25esimo centro in campionato per lui), la sua mezza rovesciata è deviata sulla traversa dal portiere ma la palla entra lo stesso. Il primo tempo è combattuto, coi padroni di casa che provano a pungere sfiorando il gol con Calì e Mendicino, ospiti che non stanno a guardare e costringono Botti a due importanti interventi. Dopo i secondi 45' senza gol, il Ravenna può festeggiare il successo ma la contemporanea vittoria del Rimini ad Agliana tiene i giallorossi a -5 dalla vetta. Prima del big match Ravenna-Rimini, i ragazzi di Dossena saranno impegnati domenica prossima sul campo del Forlì.