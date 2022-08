Calcio, domenica un test con la Primavera della Spal per il Ravenna

In attesa della composizione dei gironi del prossimo campionato e la relativa stesura dei calendari, il Ravenna comunica che è stata organizzata un’amichevole ufficiale contro la Primavera della SPAL. Un ulteriore impegno che servirà a mister Serpini per mettere a punto la squadra che scenderà in campo nel primo match ufficiale della stagione, la trasferta ad Adria del 28 agosto, valida per il primo turno della Coppa Italia Dilettanti.

L’amichevole contro i giovani biancazzurri si svolgerà domenica 21 agosto alle ore 17,30 presso il Centro Sportivo Fabbri (Via Copparo 138-154 – Ferrara), la partita si svolgerà a porte chiuse.

I prossimi impegni

18 agosto Del Duca Grama – Ravenna FC ore 17,00 Stadio Sbrighi – Castiglione di Ravenna

21 agosto SPAL Under 19 – Ravenna FC ore 17,30 Centro Sportivo Fabbri – Ferrara

24 agosto Ravenna FC – Arezzo ore 17,00 C.S. Glorie di Bagnacavallo.

Gli impegni passati

30 luglio Bologna Primavera 1 – Ravenna FC ore 10,30 FINALE 2-2

3 agosto Ravenna FC – Pietracuta ore 18,00 stadio Todoli Milano Marittima FINALE 2-0

7 agosto Imolese – Ravenna FC ore 18,00 stadio E. Bambi Medicina FINALE 2-1

10 agosto AC Crema – Ravenna FC ore 17,30 Centro Sportivo “Costernaro” – Casale Cremasco FINALE 2-1

12 agosto Comacchiese – Ravenna FC ore 18,30 Stadio Raibosola Comacchio FINALE 0-4

13 agosto San Pietro in Vincoli – Ravenna FC ore 10,30 C.S. S.P. in Vincoli FINALE 0-9.