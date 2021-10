Antonini Lui ribalta la gara nella ripresa, 3 punti al Ravenna contro la Bagnolese

Squadra in casa

Squadra in casa Ravenna

Torna a esultare tra le mura amiche del Benelli il Ravenna, che batte 2-1 la Bagnolese grazie alla doppietta di Antonini Lui. Il match era cominciato in salite per i giallorossi, che nonostante il tentativo di fare la partita chiudevano in svantaggio il primo tempo a causa del gol subito all'8' da Leonardi. Al 58' il primo centro di Antonini Lui, grazie a un inserimento su cross di Lussignoli, poi all'86' il numero 5 bissa con un'incornata su corner perfetto battuto da Spinosa.

Giallorossi che con questi 3 punti si porta a quota 13 in classifica, in compagnia di Mezzolara, Prato e Sasso Marconi, ma con una partita da recuperare.