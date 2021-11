Il Ravenna passa in svantaggio ma ribalta il risultato e si aggiudica il derby col Forlì

Squadra in casa

Squadra in casa Ravenna

Il Ravenna batte 2-1 il Forlì nel derby del Benelli e mantiene la terza posizione a quota 23 punti, dietro a Rimini (capolista con 31 lunghezze) e Lentigione (secondo con 28). Al 12' l'estremo difensore forlivese De Gori ferma irregolarmente Guidone in area e l'arbitro decreta il rigore. Dal dischetto va Saporetti, ma il portiere si riscatta ipnotizzandolo. 7' dopo gli ospiti passano in vantaggio grazie al colpo di testa di Gkertsos, che anticipa tutti e buca Botti. Al 45' ecco il meritato pareggio del Ravenna con Haruna, abile con un incornata su calcio d'angolo. I giallorossi la ribaltano al 58' con Antonini Lui, che fissa il 2-1. Domenica prossima un altro derby per il Ravenna, impegnato sul difficilissimo campo della capolista Rimini.