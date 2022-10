Calcio, il Ravenna trova la prima vittoria interna in campionato superando il Real Forte Querceta

Squadra in casa

Squadra in casa Ravenna

E' di misura la prima vittoria al Benelli in campionato del Ravenna. A decidere la sfida contro il Real Forte Querceta è il tap-in di Pipicella al 22' del primo tempo, dopo la respinta del portiere Raspa alla punizione dal limite di Tabanelli. Con questi 3 punti i giallorossi agganciano i toscani a quota 16 in classifica, al pari di Forlì e Fanfulla: la vetta occupata dalla Giana Erminio dista 7 punti. Nel prossimo turno il derby in casa dello United Riccione.