Il Ravenna porta a casa l'intera posta in palio dalla trasferta col Borgo San Donnino

Squadra in casa

Squadra in casa Borgo San Donnino

Si chiude nel migliore dei modi il 2021 del Ravenna. I giallorossi trionfano 3-0 sul campo del Borgo San Donnino: al 32' sblocca la contesa il solito Saporetti, con un tocco morbido sul lancio di Lussignoli. Dopo 11' di ripresa il raddoppio ospite, fallo di mano su colpo di testa di Belli e Guidone dal dischetto non perdona. Tris al minuto 65 con Podestà, che piomba sulla respinta del portiere dopo una bella azione orchestrata da Spinosa. Attualmente i ragazzi di Dossena si trovano in seconda posizione a -5 dal Rimini (con una partita disputata in più dei biancorossi) e a +1 sul Lentigione (che però deve recuperare due gare). Il 9 gennaio al Benelli arriverà il fanalino di coda Ghivizzano, con gli stessi punti del Borgo San Donnino (ma una gara da recuperare, contro il Rimini il 5 gennaio).