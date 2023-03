Il Ravenna ritrova la vittoria, Marangon e Guidone mandano al tappeto il Sant'Angelo

Vittoria per il Ravenna, che riscatta l'ultimo ko esterno contro il Corticella battendo 2-0 il Sant'Angelo al Benelli. Partono forte gli ospiti ma al 16' un eurogol di Marangon, che controlla e tira a giro da 25 metri, porta avanti i giallorossi. Un minuto dopo occasione per il raddoppio con D'Orsi che si inserisce e sfiora l'incrocio. Marangon sfiora la doppietta ma viene tradito da un rimbalzo del pallone, si rendono poi pericolosi i lombardi al 36' in contropiede con Ekuban. Il gol del definitivo 2-0 lo firma Guidone al minuto 59: Lisi crossa rasoterra, Nucci respinge ma il numero 17 controlla e la butta dentro. Ravenna quarto in classifica con 51 punti, 2 in meno del Forlì. I giallorossi torneranno in campo domenica 2 aprile sul campo del Mezzolara.