Il Ravenna sale in cattedra nella ripresa e liquida il Tritium

Il Ravenna supera 3-1 il Tritium e consolida la terza posizione in classifica, recuperando due punti alla vicecapolista Lentigione, bloccata sull'1-1 a Mezzolara. Al 14' passano in vantaggio i padroni di casa grazie al colpo di testa di Guidone su cross di Prati. 5' prima dell'intervallo il Tritium pareggia con un'azione personale di Gobbi. Un paio di chances allo scadere con Saporetti e Calì, ma la prima frazione si chiude in equilibrio. Al 53' Saporetti è letale in contropiede, e dopo aver portato la palla 60 metri fulmina Migliore. 10' dopo un'altra ripartenza si concretizza in gol, questa volta è Macrì a segnare su assist di Lussignoli. Nel turno infrasettimanale i giallorossi andranno in scena al Cabassi di Carpi.