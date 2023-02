Il Ravenna chiude in nove uomini ma fa suo il derby contro lo United Riccione

Il derby va al Ravenna. I giallorossi battono di misura lo United Riccione grazie al rigore conquistato e trasformato da Guidone al 54'. In un campo pesante che rende difficile creare occasioni, il Ravenna chiude la partita in 9 uomini: all'80' Tabanelli riceve la seconda ammonizione, 4 minuti dopo Tafa riceve direttamente il cartellino rosso per un calcio a un avversario. Coi 3 punti di domenica i ragazzi di Gadda si portano in quarta posizione, a -4 dal Forlì sconfitto in casa dalla Pistoiese e a +2 dai riccionesi. Domenica prossima 5 marzo un altro derby, questa volta al "Macrelli" di San Mauro Pascoli.