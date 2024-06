Ravenna calcio, si chiude l'era Brunelli: "12 anni di passioni e dolori. Tutto pronto per il passaggio a Cipriani"

Tante gioie, ma anche momenti difficili e un finale che lascia un po' di amaro in bocca. Lunedì mattina il presidente Alessandro Brunelli ha tracciato un bilancio della stagione appena conclusa e di questi anni alla guida del Ravenna FC. Un ultimo atto da presidente, prima dell'annunciato accordo che porterà Ignazio Cipriani, nipote dell'imprenditore Raul Gardini, ad acquistare il club giallorosso. Un passaggio che dovrebbe concludersi nel mese di giugno con il necessario atto notarile.

Brunelli dunque lascia il Ravenna dopo 10 anni di presidenza e un precedente incarico da direttore sportivo. Anni fatti di risultati altalenanti che si sono conclusi con una delle stagioni più brillanti della recente storia sportiva giallorossa: "Un piacere macchiato dall'esito finale", commenta Brunelli la stagione 2023-24 riprendendo le considerazioni di mister Gadda, "Il Ravenna ha di fatto vinto il campionato, lo ha ampiamente meritato". Il finale, tuttavia, con l'esclusione della Pistoiese dalla Serie D, ha portato a "una situazione quasi paradossale - prosegue il presidente - purtroppo è successo quel che è successo, e chi doveva prendere dei provvedimenti ha fatto finta di niente". Brunelli riserva comunque un plauso a giocatori e staff per "un campionato sopra le righe, parlano i numeri, i rendimenti dei giocatori - ha aggiunto - Un gruppo che meritava la promozione diretta sul campo". Sul difficile rapporto coi tifosi, il presidente sostiene: "Un paio di episodi sono stati male interpretati. Penso di aver cercato in tutti i modi di rendere giustizia di queste male interpretazioni. Non c'è stata volontà a recepire questo, per cui credo che il tema si sia esaurito in questa maniera, quello che è successo fa parte del mondo del calcio".

Il presidente uscente poi guarda agli anni passati ai vertici della società. "Dal 2012 ho cominciato a occuparmi della ricostruzione necessaria a Ravenna. Sono stati 12 anni di passioni, di dolori, anche di ingiustizie". Il ricordo non va solo al recente finale di campionato, ma anche "all'algoritmo che costrinse il Ravenna ai playout nell'anno del Covid - continua Brunelli - 12 anni che mi hanno dato tanto". Ora però si guarda al futuro con la cessione della società al gruppo di Cipriani: "All'inizio di questa nostra avventura volevamo cercare qualcuno capace di portare il Ravenna sempre più in alto, e naturalmente con la potenza di fuoco per poterlo fare. Non abbiamo mai cercato di non vendere il Ravenna - chiarisce Brunelli - Cercavamo una soluzione definitiva e che fosse la migliore. L'avvento di Ignazio Cipriani ha posto le condizioni che cercavamo, un passaggio graditissimo, da tifoso non posso che aver piacere". Un passaggio, che come da accordi, dovrebbe ora concludersi entro giugno. "Lasciamo un'organizzazione e una struttura funzionanti con tutto quello che serve per impostare un'avventura come quella che Cipriani intende avviare".

Arduo invece delineare il futuro della squadra che rimane appeso ancora alle ultime speranze di promozione tramite ripescaggio. Poche le possibilità sul fronte della sentenza relativa al ricorso del Forlì, che porterebbe in teoria il Ravenna a vincere il campionato. Definendo "imbarazzante" la maniera con cui è stata gestita la questione relativa all'esclusione della Pistoiese, Brunelli ha affermato di non essere molto fiducioso sulla conclusione della vicenda. Sul fronte ripescaggio, con il Ravenna Fc che ha vinto i playoff, si dovrà invece attendere la graduatoria della Lega Nazionale Dilettanti.

