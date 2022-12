Calcio, il Ravenna rimpolpa il centrocampo con l'esperto Capece

Il Ravenna annuncia di avere raggiunto l’accordo per il tesseramento di Giorgio Capece, centrocampista nato a Fermo nel 1992. Si tratta di un centrocampista centrale con grande esperienza, potendo vantare oltre 250 presenze nei professionisti. In carriera ha indossato, tra le altre, le divise di Ascoli, Lanciano, Cosenza, Juve Stabia, oltre ad un’esperienza in serie D con il Bitonto. Nella scorsa stagione ha collezionato 29 presenze con la Fermana in serie C. Già aggregato ai compagni negli ultimi allenamenti, sarà a disposizione di Massimo Gadda per la trasferta di Carpi. Indosserà la maglia numero 8.