Calcio, Brunelli saluta il Ravenna: "Ignazio Cipriani ha tutte le condizioni che cercavamo"

In attesa che il club passi nelle mani di Ignazio Cipriani, il presidente del Ravenna Alessandro Brunelli saluta e ringrazia il 'mondo' giallorosso. Lunedì mattina Brunelli è tornato a parlare anche della stagione sportiva, chiusa con un beffardo secondo posto e la vittoria dei playoff: "Grande gioia e soddisfazione per quello che la squadra è riuscita a fare - afferma con orgoglio -, campionato sopra le righe, parlano i numeri e i rendimenti dei giocatori, molti dei quali mi auguro possano rimanere. Resta l'amarezza per non aver potuto dare a questo gruppo il giusto merito, cioè la promozione diretta sul campo".

Sul difficile rapporto coi tifosi, il presidente si giustifica: "Un paio di episodi sono stati male interpretati. Penso di aver cercato in tutti i modi di rendere giustizia di queste male interpretazioni. Non c'è stata volontà a recepire questo, per cui credo che il tema si sia esaurito in questa maniera, quello che è successo fa parte del mondo del calcio". Brunelli spiega poi le motivazioni che hanno portato alla decisione di cedere il club: "Cercavamo qualcuno capace di portare il Ravenna in alto e con la potenza di poterlo fare. Non abbiamo mai cercato di non vendere. In 12 anni anche la mia posizione di presidente non è mai stata ricercata da qualcuno. Nessuno mi aveva mai chiesto di prendere il mio posto. In tanti hanno provato ad acquistare il club, ma abbiamo provato a essere lineari, cercando la miglior soluzione possibile. Con Ignazio Cipriani ci sono tutte le condizioni che noi cercavamo, quindi è stato naturale e gradito il passaggio".

Brunelli non ha ancora pianificato il suo post-Ravenna. "In questo momento non mi vedo da nessuna parte e con nessun ruolo. I percorsi che ho fatto e i ruoli che ho ricoperto mi hanno lasciato tutti qualcosa, tra tutti quello dell'allenatore gratifica di più. Aspetto di concludere questa operazione societaria, poi farò scelte con calma e tranquillità". L'ufficialità della cessione a Cipriani è attesa entro fine mese.