Calcio, il nipote di Raul Gardini pronto a prendere il timone del Ravenna

Si prospettano interessanti novità sul fronte Ravenna calcio. Il club potrebbe presto passare nelle mani della famiglia Cipriani, leader nel settore alberghiero e della ristorazione con bar, hotel e ristoranti in tutto il mondo. La volontà di Ignazio Cipriani, 35enne nipote dell'imprenditore Raul Gardini e figlio della primogenita Eleonora Gardini e Giuseppe Jr. Cruciani, sarebbe quella di rilevare il 71% delle quote societarie in autunno per poi acquisire il 100% del club entro fine stagione. Se l'operazione dovesse andare in porto, il Ravenna che oggi milita nel girone D della Serie D potrebbe puntare già al ritorno tra i professionisti l'anno prossimo, ed eventualmente tentare in seguito il doppio salto in Serie B.