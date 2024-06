Calcio, è addio tra Massimo Gadda e il Ravenna. Zero speranze per il ripescaggio in C

Le strade di Massimo Gadda e del Ravenna si separano. Il contratto in scadenza a fine mese del tecnico non verrà rinnovato e a comunicarlo è il club giallorosso con una nota diffusa giovedì pomeriggio: "Il Ravenna Football Club 1913 comunica che al termine della stagione corrente il rapporto professionale che legava il club all’allenatore Massimo Gadda giungerà al suo naturale termine - si legge -. Massimo Gadda lascia dopo avere profondamente inciso sulla storia recente giallorossa, prima come calciatore, poi due volte come allenatore, un percorso significativo, che ne fa una bandiera del Ravenna. In questa sua seconda esperienza in panchina alla guida della squadra ha saputo plasmare un gruppo che ha riempito gli spalti del Benelli contagiando la piazza con un entusiasmo raro, dimostrando profondo attaccamento alla maglia ed incarnando la personalità dell’allenatore. Auguriamo a Massimo Gadda le migliori fortune per il proseguimento di una carriera ricca di successi e lo ringraziamo di cuore per quanto portato umanamente e professionalmente alla causa giallorossa".

Lo stesso mister giallorosso conferma l'addio: "Un mese di silenzio può bastare, finisce qua la mia avventura a Ravenna ed é una cosa che scelgo io senza sapere nulla delle intenzioni della nuova società. A chi mi chiede se ci sono rimasto male dico no, no perché da questo mondo non mi aspetto più niente e quando non ti aspetti niente qualsiasi cosa capiti la accetti. Certo mi sarebbe piaciuto dare continuità al grande lavoro fatto in questi due anni, ma poi ci sono le scelte ed è normale che chi comanda sia libero di farle. E le scelte vanno accettate perché è giusto cosi. Lascio, orgoglioso di aver riportato un entusiasmo che non si vedeva a Ravenna da anni. E a Ravenna, che conosco bene, non è poi cosi scontato. Ringrazio la curva Mero e tutti i tifosi per l'affetto e gli attestati di stima che hanno regalato ai miei ragazzi e al mio staff. Ho allenato due anni, partendo dall'inizio, il Ravenna in serie D e sono arrivato primo tutte e due le volte. Posso farmi da parte tranquillamente. Dovrei ringraziare tante persone ma non faccio nomi perché potrei dimenticare qualcuno, lo farò personalmente. Un caro abbraccio a tutti".

Sulla scelta conta sicuramente il passaggio di proprietà: entro fine mese verrà ufficializzato l'inizio dell'era Cipriani, che prende il posto di Brunelli. Praticamente zero sono invece le speranze di ripescaggio in serie C: al vertice della graduatoria per la riammissione ci sono Milan Under 23 (le formazioni giovanili hanno la precedenza in questa classifica), Recanatese e Fiorenzuola (retrocesse nei dilettanti), poi in ordine Siracusa, Ravenna, L'Aquila, Nardò, Grosseto, Desenzano, Romana, Vado e Campodarsego. Un quinto posto quello dei giallorossi che praticamente garantisce un altro campionato di serie D.