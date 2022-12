Ravenna calcio, arriva l'esperto attaccante Melandri. Montuori e Rivi ai saluti

Il Ravenna annuncia di avere trovato l’accordo per il passaggio in giallorosso di Daniele Melandri, attaccante classe ‘88. Melandri è cresciuto nel settore giovanile del Russi con il quale ha mosso anche i primi passi in prima squadra. Nella sua lunga carriera, vissuta tra serie C e D, può contare su quasi 450 presenze impreziosite da 132 gol indossando, tra le altre le casacche di Forlì, Fano, Matelica e Parma che ha aiutato con i suoi 12 gol a riportare tra i professionisti. Nella scorsa stagione dopo un infortunio è tornato in campo con il Ghiviborgo segnando 7 reti in 12 incontri prima di passare in questa prima parte di stagione all’Imperia. Il giocatore si è già allenato con i compagni e sarà a disposizione di mister Gadda già da domenica.

Anche due operazioni di mercato in uscita in casa giallorossa: la prima riguarda Massimiliano Montuori che passa all’Aglianese, la seconda Luca Rivi che si trasferisce al Campodarsego. Entrambi a titolo definitivo.