Calcio, tegola per il Ravenna: Manuel Pavesi si rompe il tendine d'Achille

Brutta notizia in casa Ravenna calcio: nell'allenamento di mercoledì mattina Manuel Pavesi ha riportato la rottura del tendine d’Achille. Un infortunio grave che pone fine in anticipo alla stagione dell’attaccante giallorosso e che lo terrà fuori dal campo alcuni mesi. Nei prossimi giorni Pavesi si sottoporrà all’intervento di ricostruzione del tendine ed inizierà il percorso riabilitativo. "Tutta la società, lo staff ed i compagni si stringono attorno a Manuel in questo momento difficile, augurandogli un pronto rientro in campo! Forza Manuel, con l’attitudine che hai dimostrato ogni giorno siamo sicuri che ritornerai presto ancora più forte e determinato!" scrive il club giallorosso nella nota in cui comunica l'infortunio.