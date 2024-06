Ravenna calcio, il primo confermato della squadra è Umberto Nappello

Il Ravenna annuncia di avere trovato l’accordo per la permanenza in giallorosso di Umberto Nappello, che verrà formalizzato dal 1° Luglio. Il trequartista napoletano è reduce da una stagione da incorniciare, le statistiche parlano di 6 reti e 6 assist in campionato, ma l’impatto di Nappello sulla squadra giallorossa è stato ben superiore. Vero faro della squadra ha sempre orchestrato con tecnica e carisma i tempi dell’attacco del Ravenna, deliziando il pubblico con giocate sempre di qualità e mai banali. La prima conferma del Ravenna 2024/2025 sarà Nappello, un rinnovo contrattuale che pone le basi per una stagione ancora più ambiziosa.