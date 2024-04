Calcio, il Ravenna piega il Certaldo e resta a -4 dal Carpi

Quinta vittoria consecutiva per il Ravenna, che domenica pomeriggio piega 3-0 il Certaldo al Benelli. Al 23' sblocca la gara Rrapaj con un sinistro a incrociare su sponda di Tirelli, i giallorossi sfiorano il bis con un palo colpito da Esposito su corner. Nella ripresa i romagnoli hanno vita facile perché in superiorità numerica dopo l'espulsione di Borboryo nel primo tempo, quindi Rrapaj firma la doppietta al 70' con un sinistro dal limite. Il gol del definitivo 3-0 porta la firma di Diallo con un bel diagonale da subentrato. Non arrivano buone notizie da Carpi, con gli emiliani che battono 2-1 in rimonta il Forlì e restano primi a +4 sui bizantini. Mancano due giornate al termine della stagione regolare: domenica prossima il Ravenna sarà ospite del San Donnino.