Calcio, contro la Correggese il Ravenna non va oltre lo 0-0

Finisce con un pareggio a occhiali la sfida del Benelli tra Ravenna e Correggese. Poche emozioni, col Ravenna pericoloso nel primo tempo con un paio di cross di D'Orsi dalla sinistra, ma senza vere e proprie occasioni da gol. Sicuramente sono pesate sul match le numerose assenze dei padroni di casa, che non hanno potuto contare sugli squalificati Abbey, Magnanini e Marangon, oltre agli infortunati Pipicella, Boccardi e Spinosa. Dopo due successi arriva quinti un punto che permette ai giallorossi di raggiungere il Fanfulla, sconfitto 3-0 dall'Aglianese, e portarsi in zona playoff, in quinta posizione con 42 punti. Domenica prossima il Ravenna sarà ospite del Real Forte Querceta, calcio d'inizio alle 14:30.