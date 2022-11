Crisi Ravenna, al Benelli passa anche il Corticella: non basta Tabanelli

Squadra in casa

Ravenna

Dopo il ko interno contro la Sammaurese che è costato la panchina a Serpini, il Ravenna esce ancora sconfitto dal Benelli. Il Corticella vince infatti 3-1 e tiene i romagnoli a 17 lunghezze, in dodicesima posizione, 5 punti lontani sia dai playoff che dai playout. Gli ospiti passano già all'11' con un colpo di testa di Larhrib su punizione laterale e raddoppiano con Leonardi al 42, che anticipa tutti sempre di testa su cross di Tcheuna. Nel finale del primo tempo accorcia le distanze Tabanelli su suggerimento di Abbey: ripresa coi padroni di casa che spingono alla ricerca del pareggio ma vengono condannati dalla rete in contropiede di Oubakent al 92' che fissa il 3-1 per gli ospiti e chiude i giochi.