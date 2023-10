Calcio, Ravenna che si sbarazza del Corticella e resta in testa alla classifica

Terza vittoria consecutiva per il Ravenna, che dopo Sant'Angelo e Fanfulla si sbarazza per 3-0 del Corticella. Al 35' Nappello con una gran punizione che colpisce il palo ed entra porta in vantaggio i giallorossi. Dopo aver colpito la traversa nel primo tempo, Tirelli fa 2-0 nella ripresa (56') su assist di Campagna. Il numero 7 firma poi la doppietta al 71' e chiude i giochi. Con questi 3 punti e il contemporaneo pareggio della Sammaurese (1-1) contro la Pistoiese, il Ravenna si porta in testa alla classifica con 13 punti, 2 sopra la squadra di San Mauro Pascoli.