Playoff serie D, il Ravenna piega il Corticella in finale dopo i supplementari

Non danno garanzie di promozione, si sa, ma il Ravenna vince i playoff del suo girone di serie D. Nella finale disputata domenica pomeriggio al Benelli, i padroni di casa trionfano 2-1 dopo i tempi supplementari contro il Corticella. Le due squadre si affrontano a viso aperto già nel primo tempo, in cui a segnare sono i giallorossi grazie al colpo di testa di Boccardi su cross di Mancini. Pareggiano gli ospiti con Amayah al 66', poi i bizantini sono anche sfortunati: prima Mancini colpisce la traversa, poi Marino sulla ripartenza del Corticella riceve il secondo giallo e costringe i suoi a giocare i supplementari in inferiorità numerica. All'inizio del secondo quarto d'ora aggiuntivo viene ristabilita la parità in campo a causa del rosso ricevuto da Cudini. Il gol del definitivo 2-1 lo firma Sare che conclude nel migliore dei modi una grande azione personale di Diallo.