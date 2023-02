Serie D, il Ravenna ritrova la vittoria: Marangon piega il Crema

Ritrova la vittoria il Ravenna dopo i pareggi contro Aglianese e Fanfulla. Al Benelli un gol di Marangon nella ripresa basta a piegare il Crema. Un primo tempo di equilibrio, i giallorossi si rendono pericolosi con le conclusioni di Abbey e Capece. Ospiti che sfiorano il gol con la punizione di Recino ribattuta in corner. Al 50' decide la contesa Marangon, il 10 è bravo a sfruttare un pallone spizzato in area da Guidone andando a bucare Ainolfi. Mercoledì giallorossi ancora in campo, alle 14:30 è in programma la sfida sul campo della capolista Giana Erminio.