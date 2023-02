Al Benelli c'è il Crema, Gadda: "Sarà una partita difficile contro un avversario di valore"

Nell’anticipo contro il Crema del Benelli i giallorossi di mister Gadda apriranno una settimana intensa, saranno impegnati infatti anche nel turno infrasettimanale in casa della capolista Giana Erminio e torneranno tra le mura amiche domenica per affrontare la Coreggese. Prima di pensare ai prossimi impegni i giallorossi sono completamente e giustamente focalizzati sui bianconeri allenati da Bellinzaghi, un tecnico alla prima avventura sulla panchina di una prima squadra dopo una grande esperienza accumulata in settori giovanili di prestigio come Milan, Inter e Cagliari.

Il Crema è anche la squadra dell’attuale capocannoniere del campionato, quel Giorgio Recino che colpì la retroguardia giallorossa nella gara di andata con il Ravenna che nella ripresa riuscì a ribaltare il risultato grazie alle reti di Rivi e Lussignoli. Gli avversari di domenica però non sono soltanto Recino, altri elementi di spicco sono Brero, Ricozzi e Melchiori, giocatori di qualità e che ben conoscono la categoria. La settimana di preparazione della gara a Glorie è proceduta nel migliore dei modi con gli effettivi a disposizione di Gadda che hanno lavorato con intensità e concentrazione, buono l’inserimento dei due nuovi difensori arrivati dal mercato: Tafa e Milani che si candidano fin da subito ad un posto tra i titolari. Qualche segnale positivo in arrivo dall’infermeria, Tabanelli e D’Orsi infatti risultano nella lista dei convocati e non è scontato che possano trovare minutaggio a gara in corso, un apporto di esperienza che sicuramente potrà essere decisivo e che è stato un handicap nelle ultime gare costellate dall’emergenza infortuni.

Positivo, come sempre, l’approccio di mister Gadda alla vigilia: “Arriviamo bene a questo trittico di partite toste, ma adesso pensiamo solo a quella di domani contro il Crema. Affrontiamo una squadra buonissima, con giocatori importanti per la categoria e che segna molto, sarà una partita difficile contro un avversario di valore. I due ragazzi nuovi si sono integrati bene, sono arrivati in forma e con grande entusiasmo sono pronti a dare il loro contributo.”