Playoff serie D, il Ravenna demolisce l'Athletic Carpi e conquista la finale

Squadra in casa Ravenna

Il Ravenna rifila un poker all'Athletic Carpi nella semifinale dei playoff. Al Benelli i padroni di casa si impongono 4-0 e affronteranno in finale (ancora in casa) il Lentigione, che mercoledì ha superato 2-1 la Correggese. Si tratta della prima vittoria questa stagione contro la formazione emiliana che prima avevano eliminato i bizantini dalla Coppa Italia, poi pareggiato 5-5 nel match d'andata al Cabassi e infine vinto 3-0 al Benelli (unica squadra a espugnare Ravenna quest'anno).

Al 40' l'episodio che sblocca la gara: l'estremo difensore ospite Ferretti perde palla e commette fallo su Spinosa nella sua area. Rigore, che Saporetti trasforma spiazzando il portiere. Al 54' D'Orsi raddoppia e chiude virtualmente i giochi, infatti ai carpigiani per passare occorrerebbe una vittoria. 9' dopo firma la doppietta Simone Saporetti bucando Ballato (entrato al posto dell'infortunato Ferretti a inizio ripresa) in diagonale col suo sinistro. Poker al 67', Saporetti in contropiede serve Belli che trova la gioia del gol.