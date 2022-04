Continua la pressione sul Rimini, Ravenna che espugna Trezzo sull'Adda

Squadra in casa

Squadra in casa Tritium

Continua a vincere il Ravenna di Andrea Dossena, che espugna 2-0 Trezzo sull'Adda. Dopo un primo tempo a reti bianche in cui la Tritium riesce a contrastare i tentativi degli ospiti, al 6' della ripresa Spinosa sblocca la gara. Controllo e diagonale imprendibile del numero 23 che non lascia scampo al portiere. Al 78' chiude la partita Guidone, stacco imperioso del capitano che insacca su corner calciato dall'autore del primo gol. La contemporanea vittoria del Rimini sull'Alcione tiene i bizantini a -5 dalla vetta, i giallorossi oltre a cercare di vincere tutte le ultime 5 gare di campionato dovranno sperare in almeno due passi falsi degli uomini di Marco Gaburro, che nel prossimo turno ospiteranno il Ghivizzano, mentre il Ravenna sarà al Benelli contro l'Athletic Carpi (24 aprile, dopo la sosta pasquale).