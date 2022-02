Saporetti permette al Ravenna di restare a -3 dal Rimini, Fanfulla ko solo al 94'

Squadra in casa

Squadra in casa Ravenna

Tre punti importantissimi quelli ottenuti dal Ravenna al Benelli in extremis contro il Fanfulla. A sbloccare una complicatissima gara per i giallorossi è Saporetti al 66' con una clamorosa punizione all'incrocio. All'82' però Greco segna alla stessa maniera, facendo vedere i fantasmi di un possibile -5 dal Rimini agli uomini di Dossena. Al 94' Saporetti trasforma il calcio di rigore dopo un fallo su Podestà in area, permettendo ai giallorossi di restare a -3 dalla capolista (domenica vittoriosa di misura a Forte dei Marmi) e continuare a sognare la rimonta. Nel prossimo turno, mentre il Rimini se la vedrà al Neri col San Donnino, gli uomini di Dossena saranno ospiti della Bagnolese, reduce da un pareggio senza reti a Prato.